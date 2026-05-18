サッカー・オランダリーグは日本時間17日に全日程を終了。フェイエノールトの日本代表FW上田綺世選手が今季リーグ得点王に輝きました。フェイエノールト3シーズン目の今季は開幕から3戦4ゴールと素晴らしいスタート。日本時間12月7日のズウォレ戦では1試合4ゴールを挙げる活躍を見せるなど、得点ランキングを独走しました。その後は約3か月ゴールから遠ざかるも、シーズン終盤の2か月で7ゴールを上積み。今季25得点とし、2位のミカ