TBSの日曜劇場「VIVANT」の公式SNSが18日に更新され、新たなイラストが公開された。これで20日連続で、説明が一切ない“意味深投稿”が続いている。同作は俳優・堺雅人が主演し、2023年に大ヒット。今年7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まっている。この日の投稿は前日まで19日間続いてきたキャラクターのイラスト投稿を1枚にまとめたもの。合計22人おり「キャライラスト大集合」「集まったね〜！」「出