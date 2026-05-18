参政党の神谷宗幣代表は、自身が講演予定だった16日の東京大学の学園祭が爆破予告があったとして中止されたことに対して、「非常にショック、怒りも覚えている」などとコメントしました。東京大学の学園祭「五月祭」は16日、キャンパスの各所に爆弾を仕掛け爆破するとの犯行予告があったとして中止となりました。参政党神谷宗幣 代表「当日、私はもう東大のすぐ近くまで行っておったんですが、座り込み等がありですね、中に