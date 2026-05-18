「どうか命を繋いでください」…そんな切実な思いとともに投稿された、保護猫活動家の報告がXやInstagramで大きな反響を呼んでいます。【写真】餌を見ると、駆けよってきた子猫投稿したのは、鹿児島・大隅半島を中心に活動するボランティア「保護猫ちゃろこ」さん（＠hogonekocharoko57）。山中で子猫の遺棄が確認され、防犯カメラには“それらしき人物”も映っていたとして、警察へ相談したことを明かしました。山の餌やり現場で