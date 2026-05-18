2026年5月18日、シンガポールメディアの聯合早報は、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領と日本の高市早苗首相が19日に韓国の安東で首脳会談を行い、2国間連携の強化を議論すると報じた。記事は、李大統領と高市首相が19日に慶尚北道安東市で3度目となる首脳会談を行うと紹介。韓国大統領府の姜由禎（カン・ユジョン）報道官が会談について、両首脳が日韓関係の発展に向けた方向性を議論し、経済や社会、安全保障などの分野で実