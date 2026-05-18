日本初上陸に対し、SNSや市場では期待の声が続々 カワサキは、2026年2月28日に新型のスーパーネイキッドモデル「Z500」を発売しました。 Z500は、カワサキを代表するスーパーネイキッドZシリーズの最新モデルです。【画像】排気量451ccで余裕のある走りを実現！ 日本初上陸のカワサキ「Z500」を画像で見る（30枚以上） 2023年秋にイタリア・ミラノで開催された国際モーターサイクルショーにおいて世界初公開されたのち、欧州や北米