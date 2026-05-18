１８日午前６時前、長岡市の県道で原付きバイクが石垣に衝突し、運転していた６０歳の会社員男性が死亡しました。 警察によりますと、１８日午前６時前、長岡市の県道２４号で右カーブを曲がり切れなかった原付きバイクが石垣に衝突。近くにいた男性が「友人が転倒した」と１１０番通報しました。 運転していた男性は市内の病院に搬送されましたが、約２時間後に死亡が確認されました。 警察が事故の詳しい原