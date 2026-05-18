7人制サッカー・ソサイチの女子チーム「A Plus 東京」は18日までに、インスタグラムを更新。元Jリーガーの前園真聖（52）が監督に就任すると発表した。【写真】「まだまだ挑戦の途中です!!」女子7人制サッカーチームの監督に就く前園真聖投稿では「この度、女子ソサイチリーグLIGA7'S Women's 2026シーズンより A Plusは【A Plus東京】となり JFA 公認S級コーチライセンスをもち 日本代表としても活躍した前園真聖さんが監督に