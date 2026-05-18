【アナハイム共同】米大リーグは17日、第8週が終了し、ナ・リーグ西地区は大谷、山本、佐々木のドジャースが29勝18敗で単独首位に立った。ダルビッシュと松井のパドレスが0.5ゲーム差の2位で続き、菅野のロッキーズは最下位。中地区は鈴木と今永のカブスが29勝18敗で1位を守った。東地区はブレーブスが32勝15敗のメジャー最高勝率を誇り、千賀のメッツは最下位のまま。ア・リーグ東地区はレイズが30勝15敗で首位を堅持し、岡本