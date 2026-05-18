元ＡＫＢ４８で実業家・川崎希の夫でタレントのアレクサンダーが１７日、ブログを更新。第１子長男（８）にティファニーでゴールドのネックレスを買ったことを明かした。夫妻には３児がいる。家族でティファニーのお店に出かけたそうで「ブランド品に敏感なカゲトラ何か買わされる」（※『カゲトラ』は長男）と切り出し、「金のネックレス買いました良かったね大事にしてよー」と投稿した。自宅でもうれしそうに金の