イタリアのアントニオ・タヤーニ副首相兼外相が、ホルムズ海峡の事実上の封鎖が長引く現状を受けて、読売新聞に寄稿した。◇米国とイランの戦争勃発直後から、イタリアは欧州のパートナー国、先進７か国（Ｇ７）、多国間機関とともに、戦闘停止やホルムズ海峡での安全航行の再開、中東地域に安定が戻る行動を起こしてきた。この文脈において、イタリアは戦闘終了時には、海峡における航行の自由を回復するため、防衛目的の国際