アイドルグループ・超ときめき♡宣伝部が１８日、フジテレビ系「ぽかぽか」に出演。自分たちの武器を明かして、スタジオを騒然とさせた。この日ゲストで登場したとき宣は、自分たちの強みを問われ、「生歌が武器！アカペラ披露」と回答した。メンバーの小泉遥香は「私たち、結成当初から１１年間、ずっと生歌で…。さっきも生歌でパフォーマンスをさせていただいたんですけど」と説明した。これにハライチの澤部佑は「