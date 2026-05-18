◆大相撲▽夏場所９日目（１８日、東京・両国国技館）東幕下２９枚目・矢後（押尾川）が東２０枚目・鶴英山（音羽山）を肩透かしで破り１勝４敗とした。今場所の初白星にもさえない表情で花道を引き揚げてきた。立ち合いで左を差したが、鶴英山に頭を付けられ、右上手も取ることができなかった。鶴英山が前に出ようとして、足を滑らせ、覆い被さるようにして肩透かしを決めた。「まあ、あまりいい相撲ではなかったです。ラ