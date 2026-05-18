中道改革連合の公式Xが2026年5月16日、小川淳也代表と参政党・神谷宗幣代表と懇談する様子の動画を投稿した。これに対し、党内のLGBTQ当事者らが批判的な声を上げ、波紋が広がっている。神谷氏は4月にLGBTQ（性的マイノリティ）に関する不適切な発言をしたとして問題視されたが、参政党は差別的な意図を否定している。「立場や考え方に違いがあっても、互いに向き合い、言葉を交わす」中道改革連合の公式Xは、5月16、17日に都内で