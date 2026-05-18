ファジアーノ岡山 サッカー明治安田J1百年構想リーグ WEST第17節、ファジアーノ岡山は17日は、ホームで清水と対戦しました。 岡山市中心部で32.3℃を記録した17日。ファジアーノのブラジル人フォワード3人がスタジアムを更なる熱気に包みました。 まずは前半11分。スローイングから、ウェリックポポがうまく抜け出し……最後は白井へ。幸先よく先制点を奪います。