今日18日は、東北から九州の広い範囲で湿度が低くなっており、空気がカラカラに乾いています。日本付近は、明日19日にかけても乾いた空気に覆われる所が多い見込みで、火の取り扱いに注意が必要です。明日19日も空気の乾燥した状態が続く今日18日、日本付近には乾いた空気が流れ込んでいる上に、気温がぐんぐん上昇しているため、東北から九州の広い範囲で湿度が低くなっています。14時までの最小湿度は、福島市鷲倉と久万高原町(