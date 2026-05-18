アジア株韓国株上昇、サムスン電子と労組が交渉再開スト回避目指す 東京時間14:00現在 香港ハンセン指数 25642.09（-320.64-1.24%） 中国上海総合指数 4126.36（-9.03-0.22%） 台湾加権指数 40945.33（-227.03-0.55%） 韓国総合株価指数 7534.57（+41.39+0.55%） 豪ＡＳＸ２００指数 8513.80（-117.04-1.36%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 74321.56（-916.43-1.22%） アジア株