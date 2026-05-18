本日海外市場ではそれほど目立った経済指標の発表予定はない。イラン情勢などをにらみながらの展開が見込まれる。そうした中、今日、明日とフランスのパリで主要７カ国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議が行われる。共同声明などが出るとすると明日になるが、各国財務相・中銀総裁からいろいろと発言が出てくる可能性があり注意が必要。 原油高を受けた物価高警戒などが強く示されると、利上げ期待につながって、当該通貨の買