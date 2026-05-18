東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【中国】 小売売上高（4月）11:00 結果0.2% 予想2.0%前回1.7%（前年比) 鉱工業生産指数（4月）11:00 結果4.1% 予想6.0%前回5.7%（前年比) ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 トランプ米大統領 イランは早急に動いたほうがいい、さもないと何も残らない！ イラン国防省報道官 米国イスラエルによる攻撃に対し我々はいつでも応戦