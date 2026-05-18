タレントで女優の野呂佳代（42）が18日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲストとして生出演。かつて設立した自身のファンクラブについて語った。同番組で「キツかったことベスト3」として、第3位に「ファンクラブ」を挙げた野呂。「アイドルをやってたもので、その延長でファンクラブを作ろうということで作ったんですけど、まあ全然人気がなかった」とぶっちゃけた。立ち上げ後、「フ