ヴィクトリアマイルでG13勝目を飾ったエンブロイダリー（牝4＝森一）はレースから一夜明けた18日、美浦トレセンで静養した。担当の及川厩務員は「午後8時30分頃に帰ってきました。今はケロッとしていますが、競馬の後はぐたっとしましたね。やっぱり暑さと、競馬がかなり激しかったので。でも戻ってきてからはカイバも食べてくれて、いつもと変わらない感じ。歩様チェックにも出しましたが、元気よく歩いていました。無事で良