女優でタレントの野呂佳代（42）が18日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）にゲスト出演。タレントとしての心構えを語った。野呂はフジテレビ系ドラマ「銀河の一票」に準主役として出演中。10クール連続でドラマに出演するなど女優として売れっ子だが、「バラエティーの出身だってことは忘れないようにしてます。女優一本でやりたくて芸能界に入ったけれども、自分の中ではバラエティーでここ