AFC U17アジア杯サウジアラビア2026に臨んでいるU-17日本代表は、5月15日に準々決勝でU-17タジキスタン代表を5-0と撃破。19日にU-17ウズベキスタン代表と当たる準決勝に向け、準備を進めている。基本的にオフとなった16日を経た17日の夜にチームトレーニングも再開。ゲーム形式の練習などで汗を流す中に、明るい表情で精力的な動きを見せるFW高木瑛人(鹿島ユース)の姿もあった。高木は準々決勝で途中出場からチームの5点目、そ