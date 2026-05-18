ABEMA発のオリジナルアニメ作品の創出を目指すプロジェクト「Project PRISMation」において、第1弾作品『Poppin-Play Kitchen』（原案・監督・脚本・制作：Zemyata）の続編制作が決定した。 （関連：【画像あり】原案・監督・脚本・制作を手がけたZemyata） 「Project PRISMation」は、個人や少数精鋭のチームでアニメーション作品を発信しているクリエイターと、オリジナルアニメのパイロットフィルムを