長谷工コーポレーションが４日ぶりに急反発。野村証券は１５日、同社株のレーティングを３段階で真ん中の「ニュートラル」から最上位の「バイ」に引き上げた。目標株価は３３９０円から３４９０円に見直した。１５日取引終了後に発表した決算を受け、投資判断を引き上げた。２６年３月期の連結営業利益は前の期比１６．６％増の９８７億４３００万円だった。中東情勢の悪化を受け、建設資材の調達難から