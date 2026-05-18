テルスターは17日、エールディビジ最終節でフォレンダムに2-1で勝利して残留を決めた。決勝点はGKロナルド・クーマン・ジュニアのPK弾だった。48年ぶりのエールディビジを戦うテルスターは入れ替え戦出場の可能性が残るなかで最終節を迎えた。フォレンダムとの一戦は1-1で終盤に突入。すると後半44分、PKを獲得した。最終盤のチャンスでキッカーはまさかのGKクーマン・ジュニア。残留がかかる緊迫した場面でのPKとなったが、