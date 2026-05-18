[故障者情報]松本山雅FCは18日、MF安永玲央が左第5中足骨疲労骨折と診断されたことを発表した。クラブによると4月12日のRB大宮アルディージャ戦で負傷したという。もっとも安永は以降の7試合中3試合で先発出場し、うち2試合はフル出場。今季ここまで13試合2得点を記録している。