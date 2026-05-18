警察や消防によりますと、きょう昼ごろ、山形県西川町の月山スキー場で、コース外を滑走していたスキー客の男性が、コースに戻れなくなる事案がありました。 リフトの従業員から消防へ通報があったということです。 警察によりますと、このスキー客にケガはないということです。