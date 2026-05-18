生田絵梨花が自身のInstagramを更新し、俳優の芳根京子との2ショットを公開。 【写真】体を寄せ合い笑顔でピースする“大親友”の生田絵梨花と芳根京子 ■生田×芳根の仲良しコンビの笑顔に歓喜の声続々 生田は現在、見上愛と上坂樹里が主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』に、看護婦見習いの玉田多江役で出演中。 本投稿は、「芳根京子と玉田多江の遭遇。」と綴られ1枚の写真を披露。写し出されたのは、“玉