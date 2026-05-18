厚生労働省は、政府が備蓄している抗ウイルス薬の「アビガン」をイギリス政府に提供したことを明らかにしました。先月、大西洋を航行中のクルーズ船でハンタウイルスの集団感染が発生した疑いがあり、イギリス政府は乗船していた日本人に対し、チャーター機の提供などの支援を行っていました。厚生労働省によりますと、イギリス政府から、新型インフルエンザなどの治療薬として承認されている「アビガン」提供の要請があり、今月15