大正製薬が、東京大学で行われてきた体力調査や自社調査などをもとに、青年期の運動習慣や食事・栄養の重要性について紹介している。○青年期の運動習慣と将来への影響青年期に身体を動かす習慣がその後の人生における様々なパフォーマンスに長期的に影響を及ぼすことが、東京大学の学生を対象に約60年にわたって行われてきた体力調査から明らかになっている。東京大学では、実技授業の一環として、入学時(4月)と1年終了時(12月)に