Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの薮宏太が１８日、都内で主演ミュージカル「ジョセフ・アンド・ザ・アメージング・テクニカラー・ドリームコート」（６月１４日、東京・パルテノン多摩、７月１９日から東京・有楽町よみうりホール）の公開稽古を行った。同公演は２０２２年に日本で初演され、４年ぶりの再演となる。旧約聖書「創世記」の「ジョセフの物語」をベースにしたミュージカルで、ジョセフ役で主演を務める薮は「２０２２年