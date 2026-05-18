ユニットコムは5月15日、パソコン工房WEBサイトと全国のパソコン工房・グッドウィル各店舗で、周辺機器ブランド「パソコン工房SELECTION」から「電動ハイパーエアダスターII」を発売した。価格は6,580円。パソコン工房「電動ハイパーエアダスターII」発売、AC電源仕様でバッテリーレスAC電源接続仕様で、バッテリーや缶タイプとは違って残量を気にせず安定した出力で利用できるエアダスター製品。ブロー・空気入れ機能の両方で活用