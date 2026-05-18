見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第8週「夕映え」（第36回）が18日に放送され、千佳子（仲間由紀恵）がりん（見上）を拒絶する様子が描かれ、『あさイチ』（NHK総合／月〜金曜日8時15分）で博多華丸がツッコむと、ネット上には共感の声が寄せられた。【写真】千佳子（仲間由紀恵）の態度にりん（見上愛）も困惑看護婦見習いとして実習を続けるりんは