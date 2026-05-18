韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年5月17日、サッカー韓国代表に対する日本ファンの低評価に対して反論した。「日本のサッカーファンは韓国サッカーを非常に過小評価」 サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）が6月に開幕する。日本サッカー協会は15日に日本代表メンバー26人を発表。左ハムストリングスを負傷したMF三笘薫（28）と、25年末に左ひざ前の十字じん帯を断裂したMF南野拓実（31）が、代表から漏