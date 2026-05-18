人気ドラマ「モダン・ファミリー」などでおなじみの女優アリエル・ウィンター(28)が、俳優ルーク・ベンワードと破局したと言われている。ある関係者がピープル誌にはなしたところによれば、2人は昨年に静かに別れを迎えていたそうだ。 【写真】横からのアングルがド迫力破局説が浮上した人気女優 14日の同誌の報道では、その関係者がこう明かしている。「2人はおよそ6年間の交際の末、友達