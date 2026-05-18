18日、KOSPI（韓国総合株価指数）が取引時間中に7100台まで押し戻された。KOSPIは同日午前9時19分現在、前営業日比4．39％下落した7164．07を示している。0．67％下落した7443．29で出発したこの日のKOSPIは、取引開始直後に7200を割り込んで急落した。この時間、外国人は5345億ウォン（約565億円）を売り越しており、機関と個人はそれぞれ592億ウォンと4713億ウォンを買い越し中だ。時価総額上位銘柄は軒並み下落勢だ。サムスン電