お笑いコンビ・とろサーモンの久保田かずのぶ（46）が、17日に放送されたテレビ東京「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（毎週日曜後10：00）に出演。全国大会に出場していた部活動が明かされた。【写真】とろサ久保田と交際！竹内涼真が兄のたけうちほのか番組では、お笑いコンビ・タカアンドトシのタカの50歳の誕生日を記念して「バースデー記念！タカ＆脇田が芸能界最強ダブルスを目指し7番勝負