ホンジャマカ恵俊彰（61）が18日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）にMCとして生出演。自転車の青切符制度について素朴な疑問を投げかけた。今年4月1日から自転車の危険行為に対して罰金を科する青切符制度が施行されて1カ月以上が経過した。番組では、自転車利用者の声を集めて特集した。恵は「車道が危険だと感じたら歩道でもいい…と。危険だと感じるのは誰が決めるんだ、ということ」と展開すると「お巡りさんにとっ