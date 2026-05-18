女優の水沢アキ（71）が18日、自身のインスタグラムを更新。かつての婚礼写真を公開した。水沢は1983年に俳優・国広富之と婚約を発表するも、国広の二股交際が報じられ婚約解消。86年に米国人男性と結婚し1男1女をもうけたが、93年に離婚した。この日は「7年間の結婚生活でした。38才で離婚。気が付いたら33年があっと言う間に過ぎていました」とつづり、赤いドレス姿の婚礼写真を披露。「1人で自立して生きて行く事が、こん