ガールズグループME：Iが、17日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。TSUZUMI（19）が「ストレスをため込む気質」と占われた。番組では占師のシウマ氏から「基本ずっと話してない？っていう。ひとり言ってわかっててしゃべってないだろうなっていう」と占った。TSUZUMIは「あたしひとり言しゃべってる？」とメンバーに聞くと、SUZUは「しゃべってるよ」と反応。TSUZUMIは「え、マジ