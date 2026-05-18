予選で走行する佐藤琢磨＝17日（AP＝共同）自動車の第110回インディアナポリス500マイル（インディ500）は17日、米インディアナ州インディアナポリスのインディアナポリス・モータースピードウエーで予選が行われ、佐藤琢磨（ホンダ）は24日の決勝で12番手スタートとなった。予選で13番手となった後、他車が規定違反で降格したため繰り上がった。ポールポジションはアレックス・パロウ（スペイン、ホンダ）。（共同）