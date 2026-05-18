直木賞作家で2012年に亡くなった藤本義一さん（享年79）の妻で、13日に91歳で老衰のため亡くなったエッセイストでタレントの藤本統紀子（ふじもと・ときこ）さんの葬儀・告別式が18日、兵庫県西宮市の公益社西宮山手会館でしめやかに営まれた。喪主は長女の中田有子（なかた・ゆうこ）さん。祭壇の周囲にはカサブランカ、カーネーションが散りばめられ、壁ぎわには50本の真っ白な胡蝶蘭がズラリ。「白を基調に、母が好きだった