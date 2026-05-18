東京・武蔵野市の2階建ての宿泊施設で火事があり現在も消火活動が続いています。【映像】火事があった現場（上空からの様子）18日午後1時ごろ、武蔵野市吉祥寺南町にある2階建ての宿泊施設の2階から火がでました。東京消防庁によりますと、ポンプ車など34台が出動して現在も消火活動が続いています。これまでに火元の宿泊施設のほか隣接する建物2軒に燃え移っているということで、合わせて90平方メートルほどが焼けています