ガールズグループME：Iが、17日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。MOMONA（22）が「好き嫌いも顔に出る」と占われ、メンバーも共感した。番組では占師のシウマ氏から「やり始めたらやり遂げるまでやり続けるっていう。自分に対する理想像が相当高いので」と占われた。MOMONAは「本当にそうだと思います」と的中に苦笑いし「力の抜き方がわかってないというか。自分の不器用さだなと