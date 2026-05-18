NGT48が18日までに公式サイトを更新し、お知らせを掲載。メンバーの大町佑香（19）の活動休止を発表した。「大町佑香の活動につきましてご報告させていただきます。以前より体調不良が続いており、本人と相談した結果、本日5月17日(日)よりしばらくの間、NGT48の全ての活動を休止し、休養させていただくことになりました」と発表した。「ファンの皆様および関係者の皆様には、ご心配とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜り