佐渡市の医療施設内で、現金5000円を盗んだとして窃盗容疑で佐渡市に住む看護師の女（66）が18日、逮捕されました。警察によりますと女はことし2月19日午後3時すぎ、佐渡市内にある医療施設で、ほかの人物が所有する現金5000円を盗んだ疑いがもたれています。この医療施設は女の勤務先でした。被害にあった人物から警察に相談があり発覚。その後の警察の捜査で、女の容疑が浮上し逮捕に至りました。女と被害者の関係や盗まれた状況