捜査中の集団で監禁し暴行を加えた事件の被害者に対し、被害届を取り下げるよう迫ったとして、証人威迫の疑いで建設業アルバイトの男（24）が逮捕されました。 警察によりますと男は、知人の男が岡山県北部の会社員の男性（18）らを集団で監禁しけがをさせた疑いで今月13日に逮捕されたことに関して、今月14日午後10時10分ごろから午後10時25分ごろまでの間に、事件の被害者である男性（18）に電話をかけ、「被害届取り下げんかっ