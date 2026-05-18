大相撲夏場所9日目。石川県穴水町出身、幕下付出で追手風部屋からデビューをした大森は5連勝です。龍葉山との4戦全勝同士の一番、立ち合いで大森は頭から低くあたります。押し込みながら、右からの突き落としが決まり5連勝です。大森は、これで負けなしの5勝で、幕下優勝の期待も出てきました。