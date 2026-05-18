ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！文字の順番を入れ替えるだけで、見慣れた単語が隠れています。頭を柔らかくして、制限時間1分以内に正解を導き出しましょう。脳を活性化させる楽しいひとときを過ごしてくださいね！問題：「ふ じ こ ろ う く」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。ふ じ こ ろ う くヒント：最後の文字は「じ」答えを見る↓↓↓↓↓正解：ふくろこうじ正解は「ふく